В столице Туркменистана обсудили экологические аспекты разработки нефтегазовых месторождений

В Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева в Ашхабаде в гибридном формате состоялась международная научно-практическая конференция «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений».

В работе форума приняли участие более 800 делегатов из 20 стран. Это представители международных организаций, финансовых институтов и компаний, работающих в нефтегазовой сфере. Они обсудили вопросы сокращения выбросов метана и CO2 при добыче углеводородов, применения новых технологий в топливно-энергетическом комплексе, а также возможности дополнительного экологического финансирования отрасли и инициативы в продвижении «зеленой» энергетики.

Особое внимание на форуме было уделено вопросам принятия Туркменистаном «дорожной карты» по изучению возможностей присоединения к Глобальному метановому обязательству, предусматривающему сокращение на 30 процентов выбросов метана к 2030 году.

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