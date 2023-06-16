Первая группа туркменских паломников отправилась на хадж в Мекку и Медину

Специальным авиарейсом, организованным в соответствии с распоряжением президента Туркменистана агентством «Туркменские авиалинии», первая группа туркменских паломников вылетела в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа в Мекку и Медину.

В преддверии одного из главных праздников мусульман – Курбан байрамы, паломники из Туркменистана присоединятся к миллионам мусульман, прибывающих в эти благословенные дни в Саудовскую Аравию для хаджа. В этом году Управление муфтия Туркменистана планирует организовать поездку для совершения паломничества в Мекку и Медину более 2,3 тысяч туркменских мусульман, что в разы больше обычного.

Также в этом году впервые «Туркменские авиалинии» впервые организуют чартерные рейсы для доставки туркменских паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

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