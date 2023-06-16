Президент Туркменистана принял зампреда Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, президента российской ассоциации «Семена» Ивана Кузьмина.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества с учётом ключевых задач, поставленных перед туркменским агропромышленным комплексом. Было отмечено, что туркменскими учёными и аграриями проводится работа в целях повышения урожайности сельхозкультур, внедрения научно обоснованного севооборота и увеличения производства аграрной продукции. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан открыт для широкого международного сотрудничества и обмена передовым опытом в агропромышленной отрасли.

Выразив главе государства признательность за встречу, Иван Кузьмин отметил, что в Туркменистане имеется большой потенциал для увеличения объёмов производства зерна и его поставок другим государствам. Ученый подчеркнул, что Ашхабад за короткий период времени решивший вопрос продовольственной безопасности, демонстрирует неизменную приверженность принципам конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки в этой области.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что взаимодействие между Туркменистаном и Межправительственным координационным советом по вопросам семеноводства СНГ будет и впредь успешно развиваться.

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