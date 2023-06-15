Глава МИД Туркменистана встретился с представителем ЮНЕСКО в Ашхабаде

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране, представителем ЮНЕСКО в Туркменистане и Иране Гольдой эль Хури.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия и отметили важную роль подписанного в 2015 году рамочного соглашения между правительством Туркменистана и ЮНЕСКО, призванного активизировать партнерство в области образования, науки, культуры и экологии.

Стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов и проведения мероприятий. В частности, особое внимание было уделено организации и проведению в будущем году в Ашхабаде международного форума, посвящённого 30-летию вступления Туркменистана в ЮНЕСКО.

Гольда эль Хури подтвердила приверженность ЮНЕСКО и далее поддерживать Туркменистан в реализации мер, нацеленных на сохранение культурного наследия туркменского народа.

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