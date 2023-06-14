Президент Туркменистана проинспектировал ход хлебоуборочной кампании в западном регионе страны

Президент Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в западный регион страны, в рамках которой ознакомился с ходом хлебоуборочной кампании.

Глава государства встретился с арендаторами и механизаторами Кизыларватского района Балканского велаята (области). Президент интересовался видами на урожай, ходом косовицы, условиями труда и отдыха хлеборобов, особенностями новой хлебоуборочной техники.

Сердар Бердымухамедов, беседуя с сельскими тружениками, подчеркнул, что условия труда земледельцев, вопросы, связанные со стимулированием работы на селе будут находиться в центре постоянного внимания государства. Кроме того, глава государства наблюдал за слаженной работой хлебоуборочных комбайнов и грузовых машин, бесперебойно доставляющих убранную пшеницу на заготовительные пункты.

В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна.

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