На туркменском побережье Каспия стартовал международный фольклорный фестиваль

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия состоялось открытие международного танцевально-фольклорного фестиваля «Аваза-2023».

В смотре танцевальных, фольклорных коллективов принимают участие делегации из Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Таджикистана, России, Румынии и Узбекистана. Церемония открытия фестиваля прошла в амфитеатре паркового ансамбля интерактивных фонтанов на морском побережье. Здесь состоялся праздничный концерт, в программу которого вошли танцы, национальные напевы и обряды народов стран-участниц танцевального форума.

В рамках международного танцевально-фольклорного фестиваля «Аваза-2023» состоится научно-практическая конференция «Традиции фольклорного творчества и народного танца», пройдут выступления танцевальных ансамблей, творческие встречи и мастер-классы по хореографии.

Участников танцевально-фольклорного форума с открытием поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства выразил уверенность, что международный танцевально-фольклорный фестиваль «Аваза-2023» придаст большой импульс развитию сотрудничества в сфере культуры между дружественными странами, ознакомлению с танцевальным и фольклорным искусством народов мира и их популяризации.

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