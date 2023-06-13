В Ашхабаде открылась международная научная конференция в честь Дня науки

В Ашхабаде, в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана, в честь Дня науки прошла международная научная конференция, посвященная вопросам развития сотрудничества в научно-технологической сфере. В работе форума, помимо туркменских ученых, в онлайн-формате приняли участие представители научных кругов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, России, Вьетнама, России, Республики Корея, Турции, Японии и ряда других стран.

Выступившие рассказали об основных направлениях исследований, проводимых в их научных организациях, и поделились видением перспектив международного научно-технического сотрудничества в таких областях, как нано- и химические технологии, энергетика, биотехнологии, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика. Особое внимание было уделено повышению эффективности разработок в сфере здравоохранения, фармацевтики и коммуникационной сфере.

Большой интерес вызвали доклады о правовых основах и перспективах научно-технологического сотрудничества между Туркменистаном и зарубежными государствами. В этой связи было подчеркнуто, что проводимые в стране коренные реформы, ускоренное развитие сферы науки и образования придали импульс наращиванию взаимодействия ученых по актуальным направлениям. Зарубежные участники форума подтвердили приверженность дальнейшему углублению взаимовыгодного партнерства с туркменскими коллегами и обменялись мнениями о путях развития международного научного взаимодействия.

Также в честь Дня науки в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса научных работ среди молодежи Туркменистана.

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