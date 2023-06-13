Глава парламента Туркменистана встретилась с делегацией ОБСЕ

Председатель Меджлиса (парламента) Дуньягозель Гулманова встретилась делегацией ОБСЕ, прибывшей с визитом в Ашхабад во главе с верховным комиссаром по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с национальными меньшинствами и их интеграцией в жизнь общества. Как отметила руководитель Меджлиса, равноправие и благополучие всех граждан страны, независимо от национальности, является основой социально-экономической политики Туркменистана. Также спикер подчеркнула, что Ашхабад ратифицировал основные международные конвенции, в том числе в области прав человека, и принимает практические шаги по реализации их положений.

В продолжение встречи стороны обменялись мнениями о перспективах наращивания партнерства в гуманитарной области, в частности, по линии науки и образования. Также гости были ознакомлены с основными функциями и задачами Меджлиса.

Отмечая продуктивность работы национального парламента в области правовой имплементации норм международного права в законодательство страны, представители ОБСЕ подтвердили готовность к дальнейшему развитию конструктивного диалога с учётом действующих, а также новых совместных проектов и программ.

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