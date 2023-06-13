На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 57 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 57 сделок на 137 миллионов долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты и Афганистана приобрели автобензин А-92, топочный мазут (госконцерна «Туркменнефть»), сжиженный газ (госконцерна «Туркменгаз») и автобензин марки ECO-93 (госкнцерна «Туркменхимия»). Помимо этого, предприниматели из Китая, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Армении и Киргизии закупили махровые изделия в ассортименте, комплекты постельного белья, суровую марлю, хлопчатобумажную пряжу и ткань.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели пшеничные отруби, а также базовое масло и полипропилен (госконцерна «Туркменнефть») на общую сумму свыше 28 миллионов манатов.

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