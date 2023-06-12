|12.06.23 11:01
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Президент Туркменистана поздравил руководство и народ РФ с Днем России
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя правительства РФ и народ страны с Днем России.
«Отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией основываются на прочных узах дружбы и добрососедства. В настоящее время традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. Поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач», – говорится в поздравлении.
Президент Туркменистана выразил уверенность, что в результате совместных усилий стратегическое туркменско-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран.
Глава государства пожелал Владимиру Путину и Михаилу Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации – благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.
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