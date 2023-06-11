Авиапарк гражданской авиации Туркменистана пополнится шестью самолетами Boeing Туркменистан приобретет для авиапарка гражданской авиации страны шесть самолетов американской компании Boeing. Соответствующие два постановления, на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Первый документ разрешает агентству «Туркменские авиалинии» в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полётов заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели «Boeing 737-8». Второе постановление главы государства разрешает «Туркменским авиалиниям» заключить с компаниями TMHCC-AIR 1 LLC и TMHCC-AIR 2 LLC (США) трехсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели «Boeing 777-367ER». Компания Boeing является давним, надежным партнером Туркменистана в вопросах развития гражданской авиации. © TURKMENISTAN.RU, 2023