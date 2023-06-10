В столице Туркменистана состоялись туркменско-венгерские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим накануне в Туркменистан с официальным визитом.

В ходе встречи в узком формате и в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций стороны обсудили вопросы развития туркменско-венгерского партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной области.

На переговорах ключевым компонентом двустороннего партнерства была названа экономика. В этой связи было решено особое внимание уделить развитию таких перспективных направлений, как энергетика, транспорт, фармацевтика, текстильная промышленность, инвестиционная деятельность, сельское и водное хозяйство.

В частности, стороны отметили, что Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам природного газа и подчеркнули целесообразность рассмотрения возможностей взаимовыгодного партнерства в этой области. В этой связи президент Сердар Бердымухамедов ­предложил поручить профильным государственным структурам двух стран подготовить перечень мер по налаживанию взаимодействия в энергетической сфере.

Премьер-министр Виктор Орбан пригласил главу Туркменистана посетить с визитом Венгрию, что послужит дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества на благо народов обеих стран. По завершении переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Стороны подписали:

- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области дипломатической подготовки между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатической академией минис­терства иностранных дел и торговли Венгрии;

- соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и университетом Semmelweis;

- меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству в сфере метрологии между Государственным эталонным центром Главной государственной службы Туркменистана «Туркменские стандарты» и Управлением метрологии и технического конт­роля аппарата Будапештского столичного городского правительства;

- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и МВД Венг­рии;

- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы «Stipendium Hungaricum» на 2024–2026 годы между Министерством образования Туркменистана и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии;

- меморандум о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством культуры Туркменистана и Агентством туризма Венгрии;

- программу по сотрудничеству в сфере культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и инноваций Венгрии;

- соглашение между правительствами Туркменистана и Венгрии о поощрении и защите инвестиций.

По завершении церемонии подписания документов президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Виктор Орбан выступили с обращением к представителям СМИ. Стороны высоко оценили итоги состоявшихся переговоров, подчеркнув, что они придадут мощный импульс развитию двустороннего взаимодействия на благо народов Туркменистана и Венгрии.

После этого глава венгерского правительства возложил венок к Монументу независимости Туркменистана в южной части Ашхабада и по традиции посадил здесь на Аллее почётных гостей дерево.

В честь премьер-министра Венг­рии президент Туркменистана дал официальный обед. Затем Венгрии Виктор Орбан проследовал в столичный Международный аэропорт и отбыл из Ашхабада.

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