Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с премьер-министром Венгрии

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Ашхабад с двухдневным официальным визитом.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах дальнейшего развития туркменско-венгерского партнёрства по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес. На встрече было отмечено, что взаимодействие между Ашхабадом и Будапештом имеет хорошие перспективы развития в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в торговле, энергетике, промышленной кооперации, транспортно-транзитной сфере, сельском хозяйстве и частном секторе.

Говоря об энергетике, которая составляет фундамент любой экономики, глава Народного Совета отметил совпадение позиций двух стран в вопросе обеспечения надёжного и стабильного транзита энергоносителей на мировые рынки. Он также подчеркнул, что Туркменистан, располагающий колоссальными запасами природного газа, открыт для взаимовыгодного сотрудничества и готов к более детальному обсуждению этой темы.

Важной темой переговоров стало партнерство в здравоохранении, в частности, фармацевтической промышленности, где Венгрия имеет большой опыт и входит в двадцатку крупнейших экспортеров продукции фармацевтики в мире. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать в Туркменистане совместные производственные мощности по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий.

Официальный визит главы правительства Венгрии в Туркменистан продолжается.

© TURKMENISTAN.RU, 2023