Туркменистан и МАГАТЭ наращивают взаимодействие

В Ашхабаде состоялось совещание по подготовке рамочной программы МАГАТЭ для Туркменистана, в котором приняли участие руководители ряда туркменских министерств, ведомств и высокопоставленные представители МАГАТЭ.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова подчеркнула, что сотрудничество Ашхабада с международными организациями развивается в различных направлениях, которые отражены в соответствующих национальных и многосторонних документах. Она также отметила значительный опыт работы по разработке и реализации профильных программ с рядом международных организаций, главным образом структурами ООН.

Выступившие на совещании подчеркнули, что при разработке предварительного проекта рамочной программы МАГАТЭ для Туркменистана особое внимание уделено приоритетным направлениям, обозначенным в «Национальной программе социально-экономического развития в 2022-2052 годах» и «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022-2028 годы». Среди приоритетных отраслей развития были названы медицина, рациональное управление водными ресурсами, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, экология, а также развитие правовой базы в этих областях в соответствии с международными стандартами.

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