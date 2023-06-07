В Ашхабаде в день рождения Пушкина читали поэта на разных языках

В Ашхабаде в честь Дня русского языка и дня рождения Александра Сергеевича Пушкина возложили цветы к памятнику поэту. Почтить память литературного гения пришли российские и иностранные дипломаты, ученики туркменско-российской школы имени А. С. Пушкина, а также жители и гости туркменской столицы, неравнодушные к творчеству поэта.

Перед возложением цветов ученики туркменско-российской школы имени А.С. Пушкина прочли стихи поэта. Особенно запомнилось чтение стихотворения Пушкина «Я вас любил» на турецком, китайском, французском, английском, немецком, армянском, азербайджанском, туркменском и других языках народов мира. При этом ученики, читавшие «Я вас любил», были одеты в национальные костюмы народов мира, которые они представляли.

Памятнику Пушкину в Ашхабаде более 100 лет. Он был торжественно открыт в начале XX века в честь 100-летия со дня рождения поэта. К 200-летию со дня рождения Пушкина памятник был отреставрирован.

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