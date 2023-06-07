В Тбилиси состоялось заседание Межправительственной туркменско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству

В Тбилиси состоялось четвертое заседание Межправительственной туркменско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Туркменскую делегацию на заседании возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей Бегенч Гочмоллаев, грузинскую - вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Открывая встречу, сопредседатели комиссии отметили высокий уровень межгосударственного диалога и подтвердили готовность Туркменистана и Грузии активно расширять продуктивное партнерство. Стороны подчеркнули, что важным фактором наращивания двусторонних торгово-экономических связей является расширение контактов между деловыми кругами Туркменистана и Грузии, в том числе путем создания совместных предприятий.

В числе ключевых отраслей двустороннего партнерства были названы энергетическая и транспортная сферы.

На заседании комиссии также была подчеркнута актуальность развития двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. В числе перспективных направлений сотрудничества участники заседания назвали спорт и туризм. По итогам переговоров был подписан соответствующий протокол.

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