В Риме обсудили вопросы развития туркменско-итальянского партнерства в сфере культуры

Вопросы развития туркменско-итальянского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере обсудили в Риме министр культуры Итальянской Республики Дженнаро Санджулиано и вице-премьер Туркменистана Мяхриджемал Маммедова, находящаяся в Италии с рабочим визитом. Одной из тем переговоров стал проект по проведению выставки исторических, археологических и этнографических, туркменских артефактов в Италии.

Также стороны рассмотрели вопросы организации в 2024 году совместных мероприятий, посвященных празднованию в Туркменистане и ряде зарубежных стран 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги.

В частности, было отмечено, что посольства Туркменистана в Италии планирует проведение презентации сборника стихов Махтумкули Фраги, впервые переведенных на итальянский язык.

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