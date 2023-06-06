В столице Туркменистана обсудили природоохранные проблемы

В Ашхабаде состоялась научно-практическая конференция, посвященная природоохранным проблемам и приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды.

В работе форума, прошедшего в гибридном формате, приняли участие руководители и специалисты природоохранных структур, ряда министерств, ведомств и научного сообщества Туркменистана, а также международных и региональных организаций.

В ходе встречи были обсуждены глобальные и региональные проблемы охраны окружающей среды, а также опыт Туркменистана в реализации актуальных программ и проектов, нацеленных на сохранение национальных природных богатств и обеспечение экологического благополучия в регионах страны.

Особый акцент был сделан на основных направлениях сотрудничества прикаспийских государств в области гидрометеорологии, принимаемых мерах по снижению ­выбросов метана в соответствии с международными соглашениями по охране окружающей среды.

Отдельной темой конференции стали экологические аспекты применения передовых водосберегающих технологий в странах с засушливым климатом. В качестве примера комплексной деятельности Туркменистана в этой области было названо создание озера «Алтын асыр» («Золотой век») в пустыне Каракумы. На форуме было отмечено, что это уникальное гидротехническое сооружение оказывает благотворное воздействие на экологию не только Каракумов, но и региона в целом, а также призвано способствовать решению важных социальных и экономических вопросов.

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