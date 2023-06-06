На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 52 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 52 сделки на 131 миллион 657 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана и Китая закупили гидроочищенное дизельное топливо и сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Также коммерсанты из Турции и Афганистана приобрели, соответственно, автобензин марки ECO-93 и сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз».

Помимо этого, бизнесменам из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Азербайджана и Киргизии были реализованы постельное белье, хлопчатобумажная пряжа и ткань, махровые изделия в ассортименте, а также текстильная и джинсовая продукция.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили масло базовое (госконцерн «Туркменнефть») на 239 тысяч манатов.

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