Парламент Туркменистана принял ряд законопроектов

Ряд законопроектов, разработанных в соответствии с приоритетами государственной политики страны, был рассмотрен и принят на втором заседании Меджлиса седьмого созыва.

В частности, депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана, правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом сотрудничестве».

На заседании было отмечено, что главная цель трехстороннего соглашения – укрепление между сторонами дружественных отношений, активизация взаимовыгодных торгово-экономических связей, в том числе долгосрочного сотрудничества в сферах торговли, оказания услуг, энергетики, сельского хозяйства, пищевой, химической промышленности, транспорта и логистики. Депутаты подчеркнули, что это соглашение, дополняя правовую базу торгово-экономических отношений Туркменистана с Азербайджаном и Турцией, будет способствовать открытию новых направлений сотрудничества.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект закона Туркменистана «О правовой охране топологий интегральных микросхем», а также проекты законов о внесении изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.

Все вынесенные на рассмотрение Меджлиса Туркменистана проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты.

Также парламентарии заслушали ежегодное выступление омбудсмена Туркменистана Яздурсун Гурбанназаровой. Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане проинформировала депутатов о работе, проделанной в сфере защиты прав человека.

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