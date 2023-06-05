Глава Туркменистана принял участие в инаугурации президента Турции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению турецкой стороны посетил Анкару с рабочим визитом, где принял участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего на выборах главы государства 28 мая этого года.

По прибытии в турецкую столицу глава Туркменистана проследовал в конгрессный выставочный центр Дворцового комплекса президента Турции, где состоялись торжества по случаю вступления в должность Реджепа Тайипа Эрдогана. Здесь собрались многочисленные гости, среди которых были главы государств и правительств ряда стран мира, представители международных и региональных организаций.

Обменявшись дружескими рукопожатиями, глава Туркменистана поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на очередных президентских выборах и адресовал ему наилучшие пожелания в связи с официальным вступлением на высший государственный пост Турции. Сердар Бердымухамедов также передал поздравления и наилучшие пожелания от имени национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова.

По окончании церемонии президент Туркменистана направился во Дворец Чанкая, где был дан официальный ужин в честь высоких гостей, принимавших участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики. По завершении программы рабочего визита глава Туркменистана проследовал в международный аэропорт «Эсенбога» города Анкары, откуда отбыл на родину.

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