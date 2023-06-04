Туркменские дипломаты провели в Москве массовый велопробег

В российской столице состоялся очередной массовый велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда. В акции, организованной туркменской дипломатической миссией в РФ, приняли участие студенты московских вузов, представители туркменской диаспоры, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.

Праздник здоровья прошел в одном из самых живописных уголков Москвы – Парке культуры и отдыха имени Горького. В ходе акции участники велопробега знакомили москвичей и гостей города с достижениями Туркменистана в области физической культуры и спорта, государственной политикой, направленной на популяризацию в стране здорового образа жизни.

С тех пор, как в 2018 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда, традиционными стали и масштабные велопробеги, совершаемые в канун международного праздника велосипедистов.

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