Туркменистан отметил Всемирный день велосипеда Туркменистан отметил Всемирный день велосипеда массовыми велопробегами и другими спортивными мероприятиями. В Ашхабаде колонну велосипедистов возглавил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Примеру главы государства последовали члены правительства, парламента, иностранные дипломаты, главы министерств, ведомств, мэрии Ашхабада, журналисты, представители общественных организаций и студенческая молодежь. Массовые велопробеги и показательные спортивные соревнования по случаю Всемирного дня велосипеда также прошли во всех регионах Туркменистана. Всемирный день велосипеда был учрежден по инициативе Ашхабада специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года. © TURKMENISTAN.RU, 2023