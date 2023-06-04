Туркменистан принял участие в саммите «Центральная Азия – Евросоюз»

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Нурмухаммедом Аманнепесовым приняла участие в саммите «Центральная Азия - Евросоюз», прошедшем в киргизском городе Чолпан-Ата.

Во встрече приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садар Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Участники саммита рассмотрели вопросы развития многостороннего партнерства между государствами Центральной Азии и ЕС, и подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне в данном формате.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были названы транзитно-транспортная сфера, цифровизация, охрана окружающей среды, безопасность границ, борьба с наркотрафиком, образование и туризм.

Стороны выразили общую обеспокоенность ситуацией в Афганистане и призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу этой страны. В этой связи была отмечена важность итогов четвертой встречи специальных представителей и специальных посланников стран Центральной Азии и ЕС по Афганистану, состоявшейся 25-26 мая в Ашхабаде.

Председатель Евросовета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение мира, устойчивого развития и добрососедства в регионе, а также приветствовал проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

На полях саммита состоялась встреча вице-премьера Туркменистана Нурмухаммеда Аманнепесова и главы Евросовета Шарля Мишеля. Стороны обсудили нынешний уровень отношений Туркменистана и Евросоюза, а также меры дальнейшего расширения сотрудничества Туркменистана и ЕС. В числе основных направлений развития двустороннего партнерства были названы региональная безопасность, экономика, энергетика, транспортная взаимосвязанность и экология.

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