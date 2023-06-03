|03.06.23 08:57
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В детских здравницах Туркменистана стартовал сезон отдыха
Школьники из всех регионов Туркменистана отправились на летние каникулы в оздоровительные центры Гекдере (Зеленого ущелья), расположенные в живописных предгорьях Копетдага под Ашхабадом.
Приезд детворы в дома отдыха вылился в костюмированный музыкальный праздник. Школьники в образах героев туркменских народных сказок и преданий под веселую музыку приняли участие в театрализованном шествии.
Современные туркменские здравницы располагают всем необходимым для полезного и приятного времяпрепровождения детворы. В них размещены великолепные площадки для игр, занятий физической культурой и спортом, обустроены танцевальные залы, компьютерные кабинеты, кружки по интересам, театральные и художественные студии, работают библиотеки.
В программу детского отдыха также включены посещение театров, цирка, музеев, парков отдыха, а также экскурсии по различным достопримечательностям.
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