В Туркменистане началась уборка хлеба

В трех из пяти областей Туркменистана началась хлебоуборочная страда, в двух остальных регионах страны к жатве присоединятся неделей позже в связи с климатическими условиями. В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна.

По традиции жатву на местах благословили почетные старейшины. Они скосили первые, символические колосья пшеницы и передали их комбайнерам. По стране в страде-2023 будут задействованы зерноуборочные комбайны, современная высокопроизводительная техника, которая, работая круглосуточно, поможет земледельцам быстро и без потерь собрать урожай.

Также в период жатвы сотни передвижных ремонтно-механических бригад будут круглосуточно обслуживать хлеборобов, обес­печивая их всем необходимым – топливом, горюче-смазочными материалами, запчастями для техники. К началу жатвы подготовлены также лаборатории, где специалистам государственной службы «Туркменские стандарты» предстоит определять качество поступающего зерна.

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