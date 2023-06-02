В Туркменистане отметили Международный день защиты детей

В Туркменистане прошли праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей. Праздничные подарки от имени президента Сердара Бердымухамедова, Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и общественных организаций страны были вручены воспитанникам детского дома «Дворец благословенных» в Ашхабаде.

В честь этого события в детском доме состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие известные артисты эстрады и мастера искусств страны. Со своими концертными номерами выступили и воспитанники детского дома. В честь праздника детворе был преподнесен грандиозный торт.

Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, прошли во всех регионах Туркменистана.

Праздничное обращение детям по случаю международного праздника направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил в нем, что Туркменистан успешно реализует целевые программы, чтобы дети страны полноценно отдыхали, учились, созидали и стали образованными, физически крепкими и преданными своему Отечеству людьми.

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