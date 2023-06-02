В столице Туркменистана состоялось открытие нового офиса Центра ОБСЕ

В Ашхабаде с­остоялось открытие нового офиса центра Организации по безопасности и сот­рудничеству в Европе (ОБСЕ). В торжественной церемонии приняли участие Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, главы аккредитованных в Туркменистане диппредставительств, МИД страны, мэрии столицы и журналисты.

В ходе торжества отмечалась твердая приверженность нейтрального Туркменистана к активизации международных отношений по важнейшим вопросам современности, в числе которых обес­печение всеобщего мира, стабильности и безопасности. Выступившие на церемонии выразили уверенность, что открытие нового офиса Центра ОБСЕ в Ашхабаде обеспечит благоприятные условия для развития взаимовыгодного партнерства по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Затем здесь состоялась встреча генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхана Чакыева с Генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере на пространстве ОБСЕ.

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