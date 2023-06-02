Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ

Президент Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид, прибывшую в Туркменистан для участия в открытии нового офиса Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Хельга Шмид вручила главе государства сертификат о присоединении города Аркадага к проекту «Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ» и сертификат «ЭкоПорт», присужденный Международному морскому порту Туркменбаши.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития партнерства в сфере глобальной и региональной безопасности, занимающие важное место в повестке двустороннего партнёрства. В этом аспекте отмечалось, что в современном мире каждое государство должно активно участвовать в координации многосторонних усилий, направленных на поддержание мира и стабильности. В этой связи стороны высоко оценили прошедшую недавно в Ашхабаде международную конференцию «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ», организованная парламентом Туркменистана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Президент Сердар Бердымухамедов поднял на переговорах тему обеспечения устойчивого транзита энергоресурсов на мировые рынки. В ходе встречи также были обсуждены возможности развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, в области совершенствования деятельности демократических институтов, обеспечения прав и свобод человека, гендерного равенства и других.

Хельга Шмид, в рамках пребывания в Ашхабаде, также провела переговоры с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Меджлиса (парламента) страны Дуньягозелью Гулмановой.

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