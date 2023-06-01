В концертном зале имени Арама Хачатуряна в Ереване состоялось открытие Дней культуры Туркменистана в Армении.

В церемонии открытия приняли участие деятели культуры и искусства, историки, искусствоведы и работники СМИ двух стран. Выступавшие на церемонии отмечали особую важность таких встреч для сближения народов двух государств и активизации культурно-гуманитарного партнерства. Также было подчеркнуто, что одной из целей творческой акции в Армении является широкая пропаганда литературного наследия туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги, к 300-летнему юбилею которого сегодня активно готовится Туркменистан.

В рамках Дней туркменской культуры в Армении сотрудники Института рукописей Академии наук Туркменистана посетили Центр хранения древних рукописей имени Месропа Маштоса в Ереване. В этом музее хранится более 17 тысяч рукописей и более 100 тысяч старинных документов. Музей-институт древних рукописей является одновременно одним из крупнейших научно-исследовательских институтов Армении.

Еще одним ярким событием стало выступление музыкантов Туркменистана в программе «Доброе утро!» общественного телевидения Армении. Также в Ереване с большим успехом прошел концерт туркменских мастеров искусств.

Дни культуры Туркменистана в Республике Армения продолжаются.

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