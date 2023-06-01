Завершился рабочий визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Исламскую Республику Иран

Во второй день рабочего визита в Исламскую Республику Иран национальный ­лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов посетил в Тегеране промышленный комплекс «Мапна Групп», объединяющий десятки компаний.

Глава Народного Совета Туркменистана ознакомился здесь с выставкой продукции, производимой иранским промышленным комплексом. Знакомясь с достижениями иранской индустрии, национальный лидер туркменского народа отметил, что Туркменистан открыт для взаимовыгодного, равноправного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов встретился с верховным духовным лидером Исламской Республики Иран Аятоллой Али Хаменеи. В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан и Иран связаны добрососедскими узами. Стороны выразили уверенность, что нынешняя встреча послужит прочной основой для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и придаст ему новую динамику.

Также на переговорах была подчеркнута особая значимость договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в июне 2022 года официального визита президента Сердара Бердымухамедова и нынешнего рабочего визита главы Народного Совета в Исламскую Республику Иран.

В заключение верховный духовный лидер ИРИ и национальный лидер туркменского народа обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и братских народов двух стран.

Завершив рабочий визит, Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт Тегерана «Мехрабад», откуда отбыл на родину.

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