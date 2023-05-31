Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел в Тегеране переговоры с руководством Ирана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках двухдневного рабочего визита в Иран провел в Тегеране переговоры с руководством страны.

Глава Народного Совета встретился с председателем Совета политической целесообразности Исламской Республики Иран Садеком Амоли Лариджани. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках международных организаций. На переговорах было подчеркнуто, что в настоящее время туркменско-иранский межгосударственный диалог в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах развивается на принципах взаимоуважения и добрососедства.

Председатель Халк Маслахаты, отметив целесообразность дальнейшего углубления отношений дружбы и братства между двумя странами, пригласил председателя Совета политической целесообразности ИРИ посетить Туркменистан в любое удобное для него время.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Меджлиса Исламской Шуры Исламской Республики Иран Мохаммад-Багером Галибафом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения партнерства в транспортной сфере, нефтегазовой области, электроэнергетике, строительстве дорог и мостов, расширении торгово-экономических отношений между двумя соседними странами, в том числе за счёт создания торговых представительств. Отдельной темой переговоров стали вопросы развития межпарламентского взаимодействия. В завершение встречи национальный лидер туркменского народа пригласил председателя парламента Исламской Республики Иран посетить Туркменистан с визитом в любое удобное время.

После этого Гурбангулы Бердымухамедов прибыл во дворец «Джумхури» комплекса «Saadabad», где состоялась его встреча с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Важной темой переговоров стали вопросы укрепления торгово-экономических связей. Отметив наличие больших перспектив для наращивания продуктивного партнерства, собеседники в числе актуальных векторов партнерства назвали газовый сектор, электроэнергетику, транспортный комплекс и водную сферу. В этой связи был обсужден ход достигнутых в этих направлениях договоренностей и возможности реализации новых совместных проектов.

После переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. По завершении церемонии подписания документов национальный лидер туркменского народа и президент Сейед Эбрахим Раиси выступили с обращениями к прессе.

После этого в честь высокого туркменского гостя от имени президента Исламской Республики Иран был дан официальный ужин.

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