Президент Туркменистана встретился с главой южнокорейской компании

Президент Туркмени­стана Сердар Бердымухамедов принял основателя и председателя правления южнокорейской компании Daewoo Engineering & Construction Джонга Вон-джу.

Одним из актуальных векторов партнерства на переговорах была обозначена химическая индустрия. Было отмечено, что национальная стратегия развития химической промышленности Туркменистана ориентирована на оптимальное использование местного сырья и производство высококачественной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.

В качестве примера успешного сотрудничества были приведены продуктивные контакты, налаженные между государственным концерном «Туркменхимия» и компанией Daewoo Engineering & Construction. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан готов рассмотреть предложения корейских партнеров по реализации проектов развития химической промышленности, в частности, касающихся проектирования и строительства производств по выпуску фосфора, аммиака и карбамида.

Также было отмечено, что для Туркменистана представляют интерес корейский опыт строительства и управления «умными» городами, применения высоких технологий, а также достижения в области возобновляемых источников энергии и в нефтегазовой отрасли.

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