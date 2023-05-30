Президент Туркменистана и спецпредставитель президента США по климату провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и специальным представителем президента США по климату Джоном Керри.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам экологической проблематики, исходя из позиций Туркменистана и США в сфере противодействия изменению климата. В этой связи глава государства озвучил видение Туркменистаном путей решения глобальных экологических задач и защиты окружающей среды от негативного влияния антропогенных факторов, связанных с интенсивным индустриальным развитием.

На переговорах было отмечено, что на 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата Туркменистан приветствовал новую инициативу по Глобальному метановому обязательству (ГМО), выразив заинтересованность в присоединении к ней.

Президент Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад реализует стратегию перехода к «зеленой» экономике и ориентирован на последовательное внедрение экологически чистых технологий в нефтегазовой, энергетической, транспортной и других отраслях. Глава государства также сообщил, что по инициативе туркменской стороны в Ашхабаде планируется открыть под эгидой ООН Региональный центр климатических технологий для Центральной Азии, призванный стать действенной платформой эффективного партнерства в сфере адаптации к изменению климата.

«Таким образом, наша страна демонстрирует ответственный подход к жизненно важным вопросам, волнующим современное человечество, внося конкретный вклад в выработку их сбалансированных решений», – подчеркнул президент Туркменистана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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