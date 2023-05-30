На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 38 сделок на 12 миллионов 638 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Турции приобрели техническую серную кислоту производства госконцерна «Туркменхимия», а бизнесмены из Швейцарии – полипропилен, произведенный на предприятиях госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Великобритании, Армении, Киргизии и Азербайджана закупили махровые изделия в ассортименте, хлопчатобумажную пряжу и ткань.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели пшеничные отруби и бентонитовый порошок (ГК «Туркменнефть») на общую сумму 278 тысяч манатов.

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