В Туркменистане отметили Праздник туркменского ковра

В Туркменистане широко и торжественно отметили Праздник туркменского ковра. По всей стране прошли церемонии чествования искусных ковровщиц и праздничные выступления мастеров искусств, посвященные кропотливому труду туркменских женщин и самым красивым и долговечным в мире коврам.

По традиции главные мероприятия праздника прошли в Ашхабаде. Здесь, в Национальном музее туркменского ковра, развернулась выставка достижений ковровой промышленности Туркменистана, ковровых изделий, раритетов, ковров-гигантов, а также продукции текстильной промышленности.

Экспозиция рассказала о процессе производства ковров, начиная от изготовления и окраски пряжи. Искусные ковровщицы показали процесс ковроткачества, который на протяжении веков практически не изменился.

Также в рамках торжеств состоя­лось чествование работниц ковровых предприятий страны, которым указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова присвоено почётное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана».

В праздничный день вопросы развития ковровой промышленности Туркменистана, сохранения традиций ручного ковроткачества и популяризации в мире туркменских ковров были обсуждены на XXIII конференции Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра "Туркменский ковер – душа туркмен".

В работе форума приняли участие туркменские и зарубежные ученые, музейные работники, бизнесмены и коллекционеры. В их числе – руководители и специа­листы крупных предприятий-производителей, торговых компаний, научно-исследовательских центров, а также любители искусства туркменского ручного ковроделия из России, Турции, Германии, ОАЭ, Ирана, Афганистана, Пакистана и Узбекистана.

В выступлениях участников конференции поднимались актуальные темы, касающиеся истории происхождения древних орнаментов, особенностей развития коврового искусства в различных странах в разные исторические эпохи, рассматривались вопросы использования современных компьютерных программ и других инновационных технологий в ковровой промышленности.

Искусных ковровщиц и народ Туркменистана с Праздником туркменского ковра поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил в своем поздравлении, что ковроткачество – великолепное искусство, которое зародилось в глубине веков и сохранилось до наших дней благодаря самоотверженному труду и таланту туркменских женщин.

«В нашей суверенной Отчизне развитию прославленного в мире искусства ковроткачества уделяется особое внимание, создаются необходимые условия для его широкой популяризации и совершенствования, восстановления и сохранения старинных ковровых полотен», – подчеркнул глава государства.

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