Рукописи Махтумкули Фраги включены в международный список «Память мира»

Исполнительный Совет ­ЮНЕСКО на 216-й сессии в Париже единогласно принял решение о включении коллекции рукописей туркменского философа и поэта Махтумкули Фраги в международный список «Память мира».

Также на сессии было одобрено предложение государств-членов ЮНЕСКО, касающееся участия ЮНЕСКО в праздновании 46 памятных дат в 2024–2025 годах. В их числе – представленная Туркменистаном при поддержке ряда стран инициа­тива о внесении в список памятных дат ЮНЕСКО Дня празднования 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Программа «Память мира», созданная ЮНЕСКО в 1992 году, является международным проектом по охране древних памятников письменности стран и народов мира. Это документы или коллекции документов, имеющих значимую и непреходящую ценность, как в бумажном, аудиовизуальном, цифровом, так и в любом другом формате. Программа нацелена на то, чтобы сделать документальное наследие более доступным для широкой публики.

300-летие со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги будет отмечаться в 2024 году.

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