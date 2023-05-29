Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил по телефону Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, переизбранным на пост президента Турецкой Республики.

От имени туркменского народа, а также от себя лично и членов своей семьи, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с историческим для турецкого народа днем, ознаменованным политическим успехом, – переизбранием на пост президента Турецкой Республики.

В ходе беседы президент Турецкой Республики подтвердил, что им и впредь будут приниматься эффективные меры для всестороннего развития традиционно дружественного взаимодействия с Туркменистаном. Собеседники дали высокую оценку туркменско-турецкому диалогу и обсудили приоритеты многосторонних связей, выстраиваемых на принципах взаимоуважения, доверия и долгосрочного сотрудничества.

Подтвердив приверженность двух стран всестороннему расширению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений, председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Турции выразили уверенность, что партнерство, основанное на взаимопонимании, будет способствовать успешному продолжению многостороннего межгосударственного сотрудничества во всех сферах.

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