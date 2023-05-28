В Ашхабаде состоялась встреча спецпредставителей по Афганистану в формате «Центральная Азия - ЕС»

В МИД Туркменистана состоялась четвертая встреча специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Евросоюз».

В работе форума приняли участие специальные представители и специальные посланники по Афганистану из ЕС, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, в обсуждении афганских проблем приняли участие специальный представитель ЕС по Центральной Азии, глава миссии ООН по содействию Афганистану, туркменские дипломаты, работающие в Афганистане, а также по видеосвязи – директоры филиалов Всемирного Банка в Афганистане и Казахстане.

В ходе переговоров стороны обменялись информацией о ситуации в Афганистане, а также обсудили вопросы развития дальнейшего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено перспективам экономической стабилизации в Афганистане, создания благоприятных условий для финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в стране. Также стороны выразили заинтересованность в осуществлении совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в систему глобальных связей.

Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения диалога в рамках формата «Центральная Азия – Евросоюз» и отметили, что для стабилизации политической, экономической и гуманитарной обстановки в Афганистане необходима консолидация усилий государств мира, прежде всего региона Центральной Азии, а также международных структур. По итогам встречи было принято совместное заявление.

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