В столице Туркменистана обсудили вопросы региональной безопасности и содействия Афганистану

Врио главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев обсудил вопросы региональной безопасности с руководителем Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Розой Отунбаевой, прибывшей в Ашхабад для участия во встрече спецпредставителей по Афганистану в формате "Центральная Азия – ЕС".

Хаджиев отметил на переговорах, что Туркменистан крайне заинтересован в безопасности и стабильности соседней страны, а также в ее социально-экономическом развитии. В этой связи дипломат подчеркнул актуальность широкого взаимодействия государств региона с UNAMA.

По словам Хаджиева, Туркменистан в соответствии со своим статусом постоянного нейтралитета проводит активную работу по стабилизации политической и социально-экономической ситуации в Афганистане. Врио главы туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Ашхабад регулярно направляет в Афганистан гуманитарные грузы, строит социальные объекты, оказывает медицинскую помощь населению. Он также отметил, что Туркменистан содействует экономическому восстановлению соседней страны через реализацию таких проектов, как строительство газопровода ТАПИ, строительство линии электропередачи ТАП, ремонт действующих и строительство новых железных дорог.

В ходе встречи стороны подчеркнули актуальность развития широкого международного сотрудничества в реализации совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в мирохозяйственные связи.

© TURKMENISTAN.RU, 2023