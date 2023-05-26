В средних школах Туркменистана прошли праздничные торжества по случаю окончания учебного года

В средних школах Туркменистана прошли торжественные линейки по случаю окончания учебного года, на которых для выпускников прозвучал последний звонок.

По традиции главные мероприятия праздника, совпавшие с Днем Ашхабада, прошли в туркменской столице. Отличившиеся за годы учебы юноши и девушки, победители спортивных соревнований, предметных олимпиад и лауреаты творческих конкурсов были награждены памятными подарками от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Вечером праздничные мероприятия развернулись на площади перед Государственным цирком, а в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся концерт мастеров искусств. Свои выступ­ления артисты, хореографические ансамбли, фольклорные коллективы посвятили прекрасной столице, Родине, молодежи и школьным годам.

Учителей и выпускников школ Туркменистана с окончанием учебного года поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил в своем поздравлении, что впереди у счастливых, юных туркменистанцев великая миссия – усердно учиться, познавать, созидать и строить, во имя светлого будущего ­независимой Родины.

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