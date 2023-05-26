В Ашхабаде открылась выставка работ трех самобытных художников

Ярким событием культурной жизни туркменской столицы стало открытие в ашхабадском выставочном центре многоплановой экспозиции работ трех художников: Шохрата Бердыева, Гурбандурды Теркешева и Мердана Акмаммедова. Все три автора являются яркими представителями марыйской художественной школы туркменского изобразительного искусства.

Марыйская живописная школа, концептуально сформировавшаяся в восьмидесятых годах прошлого столетия, на протяжении многих лет остается яркой и продуктивной ветвью современного туркменского изобразительного искусства. Три автора ашхабадской выставки – это новое поколение тех мастеров, кто стоял у истоков создания региональной живописной школы. Все они старательно повторяют попытки историко-философского подхода к живительной народности национальной культуры, исповедуя отказ от фотографичности отражения действительности в пользу художественной трактовки народного опыта осмысления бытия.

Выставка стала своеобразным символом передачи эстафеты поколений и сохранения огромного творческого потенциала марыйской живописной школы – новаторской по художественным формам отражения реальности и глубоко национальной по содержанию.

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