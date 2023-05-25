В столице Туркменистана открылась международная выставка «Белый город Ашхабад»

В столице Туркменистана в честь Дня города открылась XXII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад», организаторами которой выступили мэрия столицы и Торгово-промышленная палата страны. Масштабная выставка призвана продемонстрировать достижения и перспективы развития в области градостроительства, а также является эффективной площадкой для диалога партнеров и обмена опытом в этой сфере.

Свою продукцию, услуги и возможности на выставке представили около 140 туркменских и зарубежных компаний, организаций и учреждений.

В просторных демонстрационных залах представлен весь спектр вопросов жизнедеятельности современного мегаполиса. Осуществляемые в Ашхабаде преобразования охватывают такие области, как строительство, архитектура, промышленность, транспорт, связь, финансово-банковская система, жилищно-коммунальный сектор, образование, здравоохранение, культура, туризм и спорт.

Наряду с разнообразной промышленной продукцией, продовольственными товарами, изделиями прикладного искусства здесь представлены крупные инвестиционные проекты создания экологически чистых, отвечающих международным стандартам систем городского хозяйства, энергосберегающие технологии и проекты сооружений, способствующих защите окружающей среды. Значительную часть экспозиции составляют автоматизированные системы управления, позволяющие повысить эффективность работы инженерно-коммуникационных сетей.

Большой интерес у посетителей выставки вызвали разделы агропромышленного, торгового комплексов. Также оживленно было и у стендов, иллюстрирующих мир спортивной индустрии и здорового образа жизни.

Участников выставки «Белый город Ашхабад» с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства в своем приветственном обращении выразил уверенность, что нынешний смотр, нацеленный на популяризацию в мире успехов беломраморного Ашхабада и призванный способствовать обмену опытом с зарубежными партнерами, будет иметь важное значение для развития туркменской столицы.

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