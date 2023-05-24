В Румынии проходят Дни культуры Туркменистана

В Бухаресте состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Туркменистана в Румынии. Организаторами творческой акции стали министерства культуры Туркменистана и Румынии при организационной поддержке туркменской дипломатической миссии в Бухаресте.

Дни туркменской культуры в Румынии проводятся в соответствии с постановлением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о торжественном праздновании в 2024 году на международном уровне 300-летия со дня рождения выдающегося философа и поэта Махтумкули Фраги. И поэтому главные мероприятия акции, которые пройдут в Бухаресте и Констанце, посвящены 300-летнему юбилею великого туркменского поэта.

Это международная конференция, выставка, вечер поэзии и показ туркменской киноленты «Пожелание», рассказывающей о жизни и творчестве классика мировой литературы Махтумкули Фраги.

Кроме того, жители Румынии смогут познакомиться с национальным декоративно-прикладным и художественным искусством, самобытной туркменской кухней, традиционными костюмами и песенно-музыкальным творчеством туркменского народа.

© TURKMENISTAN.RU, 2023