Туркменистан и Грузия расширяют парламентское взаимодействие

Председатель Меджлиса (парламента) Дуньягозель Гулманова встретилась с парламентской делегацией Грузии во главе с председателем межпарламентской группы дружбы «Грузия – Туркменистан» Давидом Матикашвили, прибывшей в Ашхабад с визитом.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Туркменистаном и Грузией опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие. Также была высказана заинтересованность обеих стран в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Отдельной темой встречи стало взаимодействие Ашхабада и Тбилиси по линии международных организаций, прежде всего ООН.

В ходе встречи гости были ознакомлены с основными функциями и задачами национального парламента, его составом и направлениями деятельности. В этой связи было отмечено, что созданная законодательная база туркменского государства вобрала в себя лучший мировой опыт в данной области.

Стороны также рассмотрели ­вопросы активизации обмена опытом в сфере законотворчества, использования возможностей парламентской дипломатии и потенциала межпарламентского сотрудничества.

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