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23.05.23 08:48

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 27 сделок на 22 миллиона 784 тысяч долларов США.

В ходе торгов представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана, Узбекистана и Афганистана приобрели автобензин, авиационный керосин, сжиженный газ, полипропилен, произведенные на технологических установках государственного концерна  «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции и Киргизии закупили хлопчатобумажную ткань и пряжу.

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