На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 27 сделок на 22 миллиона 784 тысяч долларов США. В ходе торгов представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана, Узбекистана и Афганистана приобрели автобензин, авиационный керосин, сжиженный газ, полипропилен, произведенные на технологических установках государственного концерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции и Киргизии закупили хлопчатобумажную ткань и пряжу. © TURKMENISTAN.RU, 2023