|22.05.23 08:40
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Создан оргкомитет по подготовке празднования 32-й годовщины независимости Туркменистана
В целях организованной подготовки к государственным мероприятиям по случаю 32-й годовщины независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября) и проведения их на высоком уровне, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым создан Организационный комитет и утвержден его состав.
Документ поручает Министерству культуры Туркменистана совместно с министерствами, отраслевыми ведомствами, администрациями областей, городов Ашхабада и Аркадага подготовить проект плана торжеств и мероприятий по случаю 32-й годовщины независимости страны и представить его в Кабинет министров.
Также министерствам, отраслевым ведомствам, областным администрациям и мэриям городов Ашхабад и Аркадаг поручено обеспечить проведение на высоком организационном уровне торжеств и мероприятий, посвященных 32-й годовщине независимости Туркменистана.
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