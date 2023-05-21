Туркменистан присоединяется к международному транспортному коридору «Север – Юг»

Туркменистан в настоящее время ведет работу по процедурам, связанным с присоединением к соглашению о международном транспортном коридоре «Север – Юг». Об этом, на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» в Казани, рассказал генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев.

В своем выступлении руководитель туркменской делегации подчеркнул, что благодаря выгодному географическому положению Туркменистан играет важную роль в развитии глобальной цепочки поставок, и международный транспортный коридор «Север – Юг» является ключевым компонентом этой системы. По его словам, потенциал страны в логистике транзитных потоков особенно впечатляет с учетом введенной в строй транснациональной стальной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран, ставшей важным звеном в перевозках по направлению север – юг.

В повестку дня форума также была включена отдельная сессия на тему «Инфраструктурные условия для развития сотрудничества в области промышленности, транспорта и логистики между Россией и Туркменистаном», в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в промышленной и транспортно-логистической сферах.

Кроме того, Мамметхан Чакыев провел переговоры с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также встретился с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным.

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