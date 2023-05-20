Президент Туркменистана принял участие в саммите «Центральная Азия - Китай»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в КНР принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Китай», который прошел в международном конгресс-центре города Сианя.

Во встрече высокого уровня, прошедшей под председательством главы КНР Си Цзиньпина, также приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Выступая на саммите, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что реалии современного мира, возникшие в результате негативных факторов – сдвига вектора основных тенденций глобальной политики – диктуют необходимость разработки действенной платформы международного сотрудничества в политической, эконо­мической и гуманитарной сферах.

По словам главы государства, Туркменистан последовательно выступает за равноправие и справедливость в межгосударственных отношениях, безусловное уважение территориальной целостности и невмешательство во внут­ренние дела суверенных государств, поддерживает принимаемые мировым сообществом меры по противодействию терроризму, экстремизму, наркотрафику, новым вызовам в сфере кибер- и биобезопасности.

«Используя свой авторитет и наладив действенный механизм многостороннего взаимодействия в рамках данного формата, мы сможем внести значительный вклад в утверждение новой повестки мира и доверия в международных отношениях, снижение напряжённости, деэскалацию конфликтов, процесс перехода к диалогу и переговорным методам решения споров и противоречий на основе устава ООН», – подчеркнул Бердымухамедов.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана выразил благодарность всем лидерам государств данного формата за поддержку в принятии резолюции Генеральной Ассамб­леи ООН «2023 год – Международный год диалога как гарантии мира», инициированную туркменской стороной.

Подчеркивая актуальность установления скоординированных действий между внешнеполитическими ведомствами Центральной Азии и Китая на двустороннем и многостороннем треках, глава Туркменистана предложил рассмотреть возможность создания механизмов многосторонних консультаций, целью которых будет систематизация достигнутых договорённостей и обзор их выполнения. По мнению Бердымухамедова, только так можно контролировать ход реализации инициатив и предложений, выдвигаемых главами государств на саммитах «Центральная Азия – Китай».

По словам главы государства, имеющийся у стран Центральной Азии и КНР совокупный потенциал, мощная ресурсная, промышленная и технологическая база открывают огромные перспективы в экономике. В этой связи Сердар Бердымухамедов отметил, что неуклонное наращивание и диверсификация внешнеэкономических связей посредством использования экономического потенциала и логистических возможностей каждого государства, формирования эффективных схем промышленной кооперации, совместной разработки проектов в энергетической сфере и транспорте отвечает интересам народов стран региона.

«Одним из основных направлений экономического партнерства стран Центральной Азии и Китая выступает топливно-энергетическая сфера. Реальным и позитивным примером конкретного сотрудничества в этой области является газопровод Туркменистан – Китай, благодаря которому наши китайские партнеры в настоящее время развивают свою индустрию, удовлетворяют нужды населения Китая в природном газе», – сказал президент Туркменистана. По его словам, наряду с этим газопровод Туркменистан – Китай предоставил возможности транзитным странам региона для вывода их энергоносителей на китайский рынок.

«С учетом энергетической политики Туркменистана, основанной на диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на международные рынки, и в случае заинтересованности сторон мы могли бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении», – подчеркнул глава Туркменского государства. Он также подтвердил готовность Ашхабада расширять взаимодействие в транспортной сфере, главным фактором которого является наличие объективных взаимных интересов стран Цент­ральной Азии и Китая.

Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что выдвинутый Туркменистаном проект «Возрождение Великого Шелкового пути» даст мощный импульс экономическому развитию в Евразии, объединяя пространство от Тихого до Атлантического океана на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса. Глава государства особо отметил актуальность сосредоточения совместных усилий на максимальной реализации потенциала, открывающегося в контексте оптимизации транспортных потоков в регионе Центральной Азии и Китая.

Также президент Туркменистана отметил важность развития сотрудничества в гуманитарной сфере и расширения научно-образовательных связей между странами региона. Подчеркнув важность расширения тесных связей между народами государств Центральной Азии и КНР, глава Туркменистана предложил организовать и провести в ноябре текущего года в городе Мары форум молодежи стран Цент­ральной Азии и Китая.

Поблагодарив главу Туркменистана за выступление, председатель КНР Си Цзиньпин отметил актуальность выдвинутых им предложений и выразил убеждение, что практическая реализация этих инициатив будет способствовать укреплению мира, безопасности и устойчивому развитию стран региона.

В ходе саммита «Центральная Азия - Китай» состоялся обмен мнениями по основным аспектам шестистороннего сотрудничества, дан анализ выполнения ранее достигнутых межгосударственных соглашений и определены приоритетные векторы дальнейшей совместной деятельности. Главы государств договорились о проведении заседаний в таком формате каждые два года поочередно в Китае и странах Центральной Азии.

По завершении обсуждения ­вопросов, вынесенных на повестку дня, ­состоялась церемония подписания документов саммита. Важным результатом нынешней встречи стала Сианьская декларация саммита «Центральная Азия–Китай», в которой подчеркивается, что стороны в атмосфере дружбы и взаимопонимания всесторонне подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и КНР, обобщили опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничест­ва и наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие. В этом политическом документе отмечается, что в рамках саммита официально создается механизм встреч глав государств шести стран и подтверждается готовность в полной мере осуществлять стратегическую руководящую роль дипломатии лидеров государств, укреплять комплексное планирование на высшем уровне развития взаимоотношений между странами формата.

Другим значимым шагом стало принятие перечня итогов первого саммита «Центральная Азия–Китай», в котором обозначены основные договоренности и инициативы сотрудничества, механизмы и платформы многостороннего взаимодействия. Также в числе подписанных документов – меморандумы о взаи­мопонимании, нацеленные на наращивание партнерства в торгово-экономической сфере, цифровой торговле, инфраструктуре, инженерном строительстве, сельском хозяйстве, техническом сотрудничестве и других отраслях.

По завершении саммита главы государств посадили гранатовые деревья перед Международным конгресс-центром на Аллее дружбы «Китай – Цент­ральная Азия».

После этого президент Сердар Бердымухамедов попрощался с лидерами Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана и выехал в Международный аэропорт «Сяньян» города Сиань, откуда отбыл на родину.

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