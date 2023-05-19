В Туркменистане отметили День Конституции и Государственного флага

В Туркменистане состоялись торжества, посвященные Дню конституции и Государственного флага страны. Главные мероприятия праздника – церемония возложения цветов к монументу Конституции и Главному флагу в Ашхабаде прошли при участии национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Председатель Народного Совета возложил венок к подножию монумента Конституции, олицетворяющего незыблемость основ туркменского государства. Его примеру последовали члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), военных и правоохранительных ведомств, послы иностранных государств и главы представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, почётные старейшины, представители общественных организаций, политических партий, СМИ, студенческая молодёжь, жители и гости Ашхабада.

Затем участники праздничных торжеств возложили цветы к Главному флагу Туркменистана, установленному в южной части столицы на 133-метровом флагштоке.

В праздничный день в культурно-развлекательном центре «Гала» состоялся торжественный приём с участием председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. На мероприятие также были приглашены руководители аккредитованных в Туркменистане диппредставительств. Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал гостей, отметив, что Туркменистан неуклонно проводит курс на развитие международного сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Затем здесь состоялся праздничный концерт мастеров искусств Туркменистана.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, прошли во всех регионах страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2023